نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تحديد مواعيد نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية موسم 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" جدول مباريات نهائيات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم الرياضي 2023-2024؛ في هذه النسخة من دوري أبطال إفريقيا، يُمثّل الأهلي الكرة المصرية كفريق وحيد في دور ربع النهائي، بينما يشارك الزمالك وفيوتشر ببطولة كأس الكونفدرالية.

مواعيد نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

تُقام مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا في 18 مايو 2024، بينما تُقام مباراة الإياب في 25 مايو 2024.

أما بالنسبة لنهائي كأس الكونفدرالية، فمن المقرر أن تُلعب مباراة الذهاب في 12 مايو 2024، ومباراة الإياب في 19 مايو 2024.

ممثلي مصر في البطولات الأفريقية موسم 2023-2024

تأهل الأهلي كممثل مصر في دوري أبطال إفريقيا إلى دور الثمانية كمتصدّر لمجموعته، التي ضمّت يانج أفريكانز، شباب بلوزداد الجزائري، وميدياما الغاني؛ وستقام مباراة الذهاب لدور ربع النهائي على أرضية ملعب بنجامين مكابا في تنزانيا، حيث يواجه الأهلي فريق سيمبا التنزاني.

من ناحية أخرى، يلتقي الزمالك مع فيوتشر في مباراة الذهاب لربع نهائي كأس الكونفدرالية، وذلك في استاد السلام يوم الأحد المقبل، 31 مارس 2024؛ وقد تأهل الزمالك كمتصدّر للمجموعة الثانية، التي ضمّت أبو سليم الليبي، سوار الغيني، وساجرادا الأنجولي.

بالنسبة لفريق فيوتشر، الممثل الثاني لمصر في كأس الكونفدرالية، فقد نجح في حسم تأهّله في الجولة السادسة والأخيرة، حيث فاز بخمسة أهداف دون رد في مباراته ضد الهلال الليبي، ليصعد وصيفًا لمجموعته.