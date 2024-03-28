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زين الدين زيدان وريبيري لتدريب بايرن ميونيخ

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أحمد جودة - القاهرة - اكدت التقارير الصحفية أن زين الدين زيدان بات مرشحًا قويًا لتدريب بايرن ميونيخ في الفترة المقبلة.

ويبحث بايرن ميونيخ عن خليفة لتوخيل لقيادة الفريق الموسم المقبل وهناك مرشحين كثر على طاولة الادارة البافارية أبرزهم تشابي الونسو وزيدان ودي زيربي ورانجنيك.

ويرحب زيدان بالعودة للتدريب عقب فترة من الغياب من بعد تجربته الأخيرة مع ريال مدريد.

وأفادت التقارير بأن بايرن ميونيخ فد رشح فرانك ريبيري لمعاونة زيدان بالطاقم الفني حيث أنه يعلم الأجواء بالبوندسليغا وسيسهل مهمة زيدان مع اللاعبين.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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