نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زين الدين زيدان وريبيري لتدريب بايرن ميونيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكدت التقارير الصحفية أن زين الدين زيدان بات مرشحًا قويًا لتدريب بايرن ميونيخ في الفترة المقبلة.

ويبحث بايرن ميونيخ عن خليفة لتوخيل لقيادة الفريق الموسم المقبل وهناك مرشحين كثر على طاولة الادارة البافارية أبرزهم تشابي الونسو وزيدان ودي زيربي ورانجنيك.

ويرحب زيدان بالعودة للتدريب عقب فترة من الغياب من بعد تجربته الأخيرة مع ريال مدريد.

وأفادت التقارير بأن بايرن ميونيخ فد رشح فرانك ريبيري لمعاونة زيدان بالطاقم الفني حيث أنه يعلم الأجواء بالبوندسليغا وسيسهل مهمة زيدان مع اللاعبين.