طارق السيد: الكونفدرالية الأهم للاعبي الزمالك هذا الموسم

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أحمد جودة - القاهرة - أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق، أن بطولة الكونفدرالية الأهم للفريق الأبيض هذا الموسم.

طارق السيد: بطولة الكونفدرالية الأهم للزمالك هذا الموسم

وقال السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "الزمالك قادر على التتويج بلقب الكونفدرالية هذا الموسم ويجب أن نحقق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب أمام فيوتشر حتى إذا كان الأداء سييء ولكن الأهم هو النتيجة".

وأضاف: "لدي ثقة كبيرة جدا في لاعبي الزمالك من أجل الفوز بكأس الكونفدرالية وإسعاد جماهير الزمالك".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم 31 مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل باستاد القاهرة.

وكانت قرعة مباريات دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، أوقعت الفارس الأبيض في مواجهة مودرن فيوتشر.

وكان الزمالك تأهل لدور الثمانية محتلا صدارة المجموعة الثالثة، برصيد 13 نقطة، كما تأهل أبو سليم الليبي صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط.