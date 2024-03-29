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أحمد جودة - القاهرة -



تحدد موعد عودة عبدالاله المالكي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، للمشاركة مع الزعيم، خلال الفترة المقبلة، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

تحديد موعد عودة المالكي للمشاركة مع الهلال السعودي

وخضع المالكي، لاعب وسط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لفحوصات طبية والتي أثبتت سلامة أربطة الركبة من أي قطع أو تمدد.

وكان لاعب الهلال قد تعرض للإصابة في الحصة التدريبية للمنتخب السعودي، يوم الإثنين الماضي، على ملعب "بامير" في دوشنبه، العاصمة الطاجيكية، قبل خوض مباراة طاجيكستان التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأكدت صحيفة الرياضية، أن الفحوصات، أكدت تعرض ركبة لاعب وسط الهلال إلى إجهاد نتيجة اختلاف الأحمال التدريبية بين المنتخب وناديه.

وأشارت إلى أن المالكي سوف يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية للزعيم بعد 3 أيام، وفق التقرير الطبي الصادر بعد الفحوصات.

