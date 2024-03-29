نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة قادش وغرناطة في الدوري الاسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد متابعي الدوري الأسباني لعودة المنافسات من جديد، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي العائدة لشهر مارس.

وتقام مباراة قادش وغرناطة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر الدوري الاسباني "لا ليجا ".

ويدخل قادش المباراة متواجدا في المركز الثامن عشر برصيد 22 نقطة، من أصل 29 مباراة تفوق في ثلاث مباريات وتعادل في 13 مباراة وهزم في مثلهم.

أما غرناطة فيحتل المركز التاسع عشر برصيد 14 نقطة من 28 مباراة، تفوق في مباراتين وتعادل في 8 وهزم في 18 مباراة.

ويأتي اللقاء على صفيح ساخن أملا بالنجاة من صراع الهبوط.

موعد مباراة قادش وغرناطة في الدوري الاسباني

تنطلق صافرة بداية مباراة قادش وغرناطة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادي عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة قادش وغرناطة

تنقل مباراة الفريقين ومسابقة الدوري الاسباني عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.