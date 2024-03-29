الارشيف / الرياضة

تشكيل الاهلي المتوقع ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاهلي المتوقع ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء اليوم الجمعة 29-3-2024، مباراة منتظرة بين النادي وسيمبا التنزاني على ملعب "بنجامين مكابا الوطني"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد ضد سيبما في دوري أبطال إفريقيا

تبدأ أحداث مباراة مباراة الأهلي وسيمبا اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

  • حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
  • خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول.
  • خط الوسط: مروان عطية، أحمد حسن كوكا، عمرو السولية.
  • خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا، رضا سليم، بيرسي تاو.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة الأهلي ضد سيمبا مساء الجمعة المقبلة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 6HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا