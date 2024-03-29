نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشابي يصدم ليفربول وبايرن ميونخ بهذا القرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، حقيقة رحيله من تدريب الفريق بنهاية الموسم الحالي، خاصة في ظل العروض التي تم عرضها عليه لتدريب أندية كبرى في الموسم الجديد.

تصريحات تشابي ألونسو حول مستقبله

وأكد ألونسو في تصريحات صحفية، بأنه سيستمر مع فريق ليفركوزن في الموسم المقبل، وأن وقت الرحيل من تدريب الفريق لم يحن حتى الآن.

وتابع: “لن أعلق على ليفربول أو بايرن ميونيخ، هما ناديان كبيران ولدي روابط قوية معهما ولكني في المكان الذي أريد أن أكون فيه، ولم يحن الوقت للرحيل، الآن أريد التطور في باير ليفركوزن”.

وأضاف: “أنا ممتن وفخور بهذا النادي باللاعبين والادارة والجماهير، أشعر بأن استمراري هنا هو الأفضل بالنسبة لي، ولقد أبلغت اللاعبين أيضا ببقائي،، إنها مسألة احترام، الآن كل شيء واضح”.

وأكمل: “ما زلت مدربا شابا ولكن أعتقد أن هذا هو القرار الأفضل لمستقبلي، لقد أخذت وقتي وأنا متأكد من ذلك، وعقدت اجتماعًا جيدًا مع الإدارة وأبلغتهم أنني سأبقى في النادي بعد الكثير من الحديث عن مستقبلي”.

ترتيب ليفركوزن في البوندسليجا

واقترب فريق باير ليفركوزن للتتويج بلقب الدوري الألماني هذا الموسمؤ حيث يحل في صدارة جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن بايرن ميونخ.