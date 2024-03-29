نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رودري يحذر آرسنال قبل مواجهة مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رودري، النجم البارز في فريق مانشستر سيتي، قد أطلق تحذيرًا حادًا نحو فريق آرسنال قبيل المواجهة المرتقبة يوم الأحد في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز؛ ملعب "الاتحاد" ستكون مضيافة لهذه المواجهة المهمة، ضمن جولة الثلاثين من البطولة.

رودري يحذر آرسنال قبل مواجهة مانشستر سيتي

آرسنال يتصدر حاليًا جدول الترتيب برصيد 64 نقطة، بفارق هدف عن ليفربول ونقطة واحدة عن مانشستر سيتي.

وفي تصريحات نُشرت في صحيفة "مترو" الإنجليزية، صرح رودري قائلًا: "باعتبار النقاط، لا يزال لدينا تسع مباريات أمامنا، لذا حتى لو تعادلنا أو خسرنا، لن يتغير شيء، ولكننا ندرك أهمية الفوز في ظل الفارق الحالي".

وأضاف: "الجانب النفسي له أهمية كبيرة بالنسبة لنا وللخصم، نريد أن نثبت لهم أننا لا زلنا هنا، جاهزون لتحقيق الفوز. إذا أرادوا الحفاظ على تفوقهم في الصراع على اللقب، عليهم أن يظهروا إرادة قوية".

وختم تصريحه قائلًا: "هذه المباراة ستكون مهمة للغاية، أناشد زملائي بالتركيز الكامل وأعتقد أنه إذا فزنا سيكون الأمر صعبًا على آرسنال، وهذا سيكون مفيدًا بالنسبة لنا في سباق اللقب".