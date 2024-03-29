نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفل عالمي لنهائي بطولة كأس زد الدولية.. مباراة استعراضية لأساطير الأهلي والزمالك.. ونجوم عالميين يقدمون الجوائز للفائزين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد الحفل الختامي لبطولة كأس زد الدولية تحت 17 سنة، المقرر غدًا السبت، على ملاعب نادي زد الرياضي بالقاهرة الجديدة، مباراة استعراضية بين أساطير ناديي الأهلي والزمالك، كما يقدم نجوم عالميون الجوائز للأبطال الفائزين بكأس البطولة، والجوائز الفردية للاعبين.

حفل عالمي لنهائي بطولة كأس زد الدولية

يأتي ذلك في إطار استراتيجية إدارة نادي زد، لتنظيم بطولات عالمية للتأكيد على قدرة مصر على استضافة وتنظيم كبرى المنافسات، والترويج للسياحة الرياضية، إضافة إلى توفير احتكاك للاعبين الناشئين والشباب مع مدارس كروية مختلفة لزيادة خبراتهم، ومنح الفرصة للمواهب المميزة للاحتراف الخارجي.

ومن المقرر أن يشارك في المباراة الاستعراضية من نجوم النادي الأهلي السابقين: حسام غالي، وأحمد حسن، ومحمد فضل، وسيد معوض، ومحمد شوقي، ومحمد ناجي-جدو، ووليد سليمان، وأمير توفيق، وهشام حنفي، وعماد متعب، ومن نادي الزمالك: جمال حمزة، وخالد الغندور، ومحمد عبد المنصف، ومحمد أبو العلا، وأيمن عبد العزيز، ووائل القباني، وإبراهيم صلاح، ومحمود محمود، وطارق السيد.

كما من المقرر أن يشهد احتفالية تتويج الأبطال النجوم العالميون الإيطالي دل بييرو، والأسباني ميشيل سالجادو، والهولندي إدجار ديفيدز كأس بطولة زد الدولية للفريق الفائز، وجائزة أفضل تشكيل وجوائز أفضل لاعب وحارس مرمى وهداف البطولة وجائزة اللعب النظيف، بالإضافة إلى تكريم المركز الثاني والثالث. كما سيحضر الختام عددًا كبيرًا من نجوم كرة القدم السابقين وقيادات ورموز الرياضة المصرية.

وانطلقت بطولة كأس زد الدولية تحت 17 سنة يوم 25 مارس الجاري، بمشاركة 12 ناديًا محليًا وأوروبيًا وهم: زد إف سي، والأهلي، والزمالك، والمقاولون العرب، وإنبي، وبيراميدز، وفينورد روتردام الهولندي، وفيتوريا البرتغالي، وأستون فيلا الإنجليزي، وفنربخشة التركي، وبلاكبيرن روفرز الإنجليزي، ويونيون برلين الألماني.