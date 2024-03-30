نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منطقة السويس.. علامات استفهام وجدل في منظومة التحكيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمتاز المنظومة التحكيمية في مصر بكثرة المواهب، في مختلف محافظات الجمهورية والتي تقدم مستوى مميز على الرغم من الأزمات التي تضرب المنظومة مثل أزمة المستحقات.

لكن هناك بعض المناطق على الرغم من وجود مواهب متميزة، تختفي عن الظهور أو تشارك بصعوبة شديدة، كحال منطقة السويس والذي تعتبر أقل المناطق تواجدا في المباريات.

عدد الحكام من منطقة السويس

من هذه المنطقة يتواجد 48 حكما في مختلف المسابقات، حيث يتواجد في الممتاز مساعد وحيد فقط.

وفي المحترفين حكمين للساحة ومساعد واحد أيضا.

بينما يتوزع باقي الحكام على c2 وC3، في القسم الثاني ب والقسم الثالث.

ولم تتوقف الأزمة عند مجرد الغياب عن المشاركة بل اعتذر البعض عن استكمال الموسم بداعي عدم العدالة في أزمة التصنيف كالثنائي المساعد أحمد الكيال والذي اعتذر بسبب انخفاض تصنيفه رغم كونه من أحد المساعدين الأكفاء وأيضا توفيق محمد المساعد والذي اعتذر بنفس السبب إضافةً لخلاف مع رئيس اللجنة.

وكانت اخر الوقائع هو غياب علاء حمدي عن المشاركة بداعي الخلاف مع رئيس اللجنة.

ولم هذه الوقائع فقط هي حصيلة الموسم الحالي بل الغياب عن التواجد لبعض الحكام من المنطقة مستمرا.

وبشكل عام مازالت تعيينات المسابقات تثير الجدل بسبب تكرار مشاركة بعض الحكام وغياب الحكام الدوليين دون سبب معلن.

