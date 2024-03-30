نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي نظيره بيرنلي مساء اليوم السبت 30 مارس 2024 على ملعب "ستامفورد بريدج"، وذلك في إطار الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل تشيلسي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 39 نقطة، بعد الفوز في إحدى عشرة مباراة والتعادل في ستة لقاءات وخسارة عشر مباريات، فيما يحتل فريق بيرنلي المركز التاسع عشر برصيد 17 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في خمسة لقاءات وخسارة عشرين مباراة.

موعد مباراة تشيلسي ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة تشيلسي ضد بيرنلي اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة تشيلسي ضد بيرنلي مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.