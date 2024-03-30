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أحمد جودة - القاهرة - أكد مساعد مدرب إنتر ميامي الأمريكي، خافيير موراليس، اليوم الجمعة، أنَّ الأرجنتيني ليو ميسي "مستبعد" من مباراة السبت أمام نيويورك سيتي في الدوري الأمريكي، وأنه يعمل على أن يكون قادرًا على المشاركة يوم 3 أبريل/نيسان المقبل في كأس أبطال الكونكاكاف أمام مونتيري.

مدرب إنتر ميامي يكشف موقف ميسي من مواجهة نيويورك سيتي

وقال موراليس في مؤتمر صحفي عشية المباراة، إن "ليو يعمل مع أخصائيي العلاج الطبيعي، وتم استبعاده من مباراة الغد (السبت). غدًا لن يكون متاحا لأننا سنحاول أن نبذل قصارى جهدنا لإشراكه في مباراة مونتيري الأربعاء المقبل".

وأضاف: "نحن نعمل من أجل ذلك، وهو يعمل مع الجهاز الطبي من أجل ذلك، لهذا السبب تم استبعاده عن مباراة الغد".

كان ميسي، غاب عن آخر مباراتين لإنتر ميامي ومعسكر منتخب الأرجنتين في فترة التوقف الدولي الماضية بسبب حمل عضلي زائد في الفخذ.

وبدونه، خسر إنتر ميامي خارج أرضه أمام نيويورك ريد بولز (4-0) الأسبوع الماضي.

وقال موراليس: "بالنسبة لنا سيكون ذلك بمثابة طي للصفحة. لسنا سعداء بما حدث يوم السبت الماضي. غدًا علينا أن نترك صورة أخرى لجماهيرنا".

وأضاف: "إنها مجموعة تعرف ما الذي تلعب من أجله، لا أعتقد أنها تمر بحالة ذهنية متدنية، ولكن على مستوى اللعب يجب أن نقدم أداء أفضل".

