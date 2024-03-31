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أحمد جودة - القاهرة - طالب لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، جوشوا كيميتش، من زملائه إعادة التفكير في أدائهم، وذلك بعد الخسارة القاسية أمام بروسيا دورتموند 0-2، في مباراة الكلاسيكو الألماني.

كيميتش ينتقد أداء لاعبي بايرن ميونخ

قال كيميتش عقب اللقاء: "الآن لدينا عطلة لمدة يومين، هذه فرصة للجميع للتفكير فيما حدث، يجب استغلال هذه الفترة لكي يسال كل لاعب نفسه عما إذا كان بذل قصارى جهده اليوم، نحن قادرون على الظهور بشكل أفضل، وأنه لا يمكننا الاستمرار بنفس الأداء، هذا لا يساعدنا على التقدم للأمام".

وأضاف: "أعتقد أنه يجب أن تكون هناك رغبة لدى كل لاعب للفوز بالمباريات، الأمر يكون أكثر متعة عندما تفوز، تكون الأمور أكثر إيجابية عندما تفوز بالمباريات، مازال لدينا دوري الأبطال، ولدينا بطولة أوروبا بنهاية الموسم".