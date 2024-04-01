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أحمد جودة - القاهرة - أثنى ديكلان رايس، نجم آرسنال، على إمكانات لاعب مانشستر سيتي، عقب مباراة الفريقين في البريميرليج، التي انتهت بالتعادل السلبي مساء أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة 30، على ملعب الاتحاد.

ديكلان رايس يثني على منافسه في مانشستر سيتي

وقال رايس، في تصريحات لشبكة "تيلي فوتبول" عن الإسباني رودري، نجم السيتي: "إنه وحش على أرض الملعب".

وأضاف: "عندما تتحدث إلى لاعبي مانشستر سيتي في منتخب إنجلترا، يقولون إنه عندما لا يلعب رودري، فإنهم يشعرون بالفارق، ومن الواضح أنه يمكنك رؤية ذلك أيضًا".

وقاد رودري مانشستر سيتي لتحقيق الثلاثية التاريخية، الموسم الماضي، لأول مرة في تاريخ النادي.

وسجل نجم أتلتيكو مدريد السابق هدف السيتي، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان (1-0).