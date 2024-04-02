نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم سلبي لأتحاد جدة عقب الخسارة أمام الاهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق النادي الأهلي فوزًا مهمًا على منافسه التقليدي الاتحاد بهدفٍ دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي للمحترفين. وبهذا الانتصار، حافظ الأهلي على مكانته في المركز الثالث بجدول الترتيب، حيث ارتفع رصيده إلى 51 نقطة، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 46 نقطة في المركز الرابع.

رقم سلبي لأتحاد جدة عقب الخسارة أمام الاهلي

يأتي هذا الانتصار للأهلي ليزيد من سلسلة نتائجه الإيجابية، ولكنه في الوقت ذاته خلق رقمًا سلبيًا للاتحاد لأول مرة منذ بداية دوري المحترفين السعودي في موسم 2007-2008. وفي تفاصيل غير مسبوقة، أشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن هذا الخسارة هي المرة الأولى التي يخسر فيها الفريق الحامل للقب أمام فريق صاعد من دوري الدرجة الأولى، سواء في مباراة الذهاب أو الإياب.

تُعد هذه النتيجة إشارة إلى تحسن أداء الأهلي، الذي شارك في الموسم السابق في دوري الدرجة الأولى "دوري يلو"، بعد هبوطه للمرة الأولى في تاريخه من دوري المحترفين.