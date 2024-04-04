نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب صلاح.. المرشحون لجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي عن شهر مارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن لائحة المرشحين لجائزة الأفضل في شهر مارس 2024، وتميزت القائمة بتواجد لاعب وحيد من ليفربول، حيث يُمثل أليكسيس ماك أليستر الفريق في المنافسة.

تصدَّر فريق آرسنال جدول الترتيب برصيد مؤقت يبلغ 68 نقطة، وستظل هذه الصورة حتى نهاية مباراتهم اليوم ضد شيفيلد يونايتد.

المرشحون لجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي عن شهر مارس

المرشحون لهذه الجائزة يتكونون من 6 لاعبين، حيث يتنافس جناح توتنهام، سون هيونج مين، وظهير أيمن آرسنال، بن وايت، وصانع ألعاب تشيلسي، كول بالمر، إلى جانب ثلاثة لاعبين آخرين وهم ألكسندر إيزاك من نيوكاسل يونايتد، رودريجو مونيز من فولهام، وأنطوان سيمينو مهاجم بورنموث.

إليك لائحة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر مارس: