نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة التعاون في دوري روشن في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استقر مارسيلو جالاردو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق التعاون اليوم الجمعة الموافق 5 أبريل الحالي بستاد الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي.
موعد مباراة الاتحاد والتعاون
وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والتعاون مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والساعة 10:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.
تشكيل الاتحاد المتوقع أمام التعاون
حراسة المرمى: المعيوف
خط الدفاع: فواز، فيليبي، حجازي، كادش.
خط الوسط: كانتي، جوتا، الشمراني.
خط الهجوم: رومارينهو، حمدلله، كريم بنزيما.
القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون
تردد قناة ssc sports 5
القمر: بدر
التردد: 12380
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4.