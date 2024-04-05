الرياضة

تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة التعاون في دوري روشن

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة التعاون في دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر مارسيلو جالاردو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق التعاون اليوم الجمعة الموافق 5 أبريل الحالي بستاد الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والتعاون

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والتعاون مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والساعة 10:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام التعاون

حراسة المرمى: المعيوف

خط الدفاع: فواز، فيليبي، حجازي، كادش.

خط الوسط: كانتي، جوتا، الشمراني.

خط الهجوم: رومارينهو، حمدلله، كريم بنزيما.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون

تردد قناة ssc sports 5

القمر: بدر

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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