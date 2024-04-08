أحمد حمدي يحرز هدف التعادل للزمالك في شباك فيوتشر

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أحمد جودة - القاهرة -



نجح اللاعب أحمد حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إحراز هدف التعادل للأبيض في شباك فيوتشر، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ستاد القاهرة الدولي في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



ونجح حمدي في إحراز هدف التعادل لأبناء ميت عقبة في الدقيقة 67 من أحداث الشوط الثاني للمباراة.

وكان فيوتشر قد أحرز هدف التقدم في الدقيقة 18 من أحداث الشوط الأول للمباراة، عن طريق اللاعب جوناثان نجويم من ضربة ركنية مباشرة سكنت شباك محمد عواد.



جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف.

ويرغب أبناء ميت عقبة في الخروج بنتيجة التعادل أو الفوز بالمباراة، من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمنافسة على حصد اللقب.

