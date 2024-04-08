نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أحداث وأهداف مباراة الزمالك ضد فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره فريق فيوتشر، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتأهل الأبيض إلى الدور نصف للبطولة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي في إياب الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.



ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، ملخص أحداث وأهداف مباراة الفارس الأبيض ضد فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

جاء هدف التقدم في المباراة لصالح فريق فيوتشر، في الدقيقة 18 من أحداث الشوط الأول للمباراة، عن طريق اللاعب جوناثان نجويم من ضربة ركنية مباشرة سكنت شباك محمد عواد.



فيما نجح حمدي في إحراز هدف التعادل للقلعة البيضاء في الدقيقة 67 من أحداث الشوط الثاني للمباراة.



جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف.



ونجح أبناء ميت عقبة في حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد تحقيق الفوز على فيوتشر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.



وبهذا الفوز ضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موعدًا ناريًا مع فريق دريمز الغاني في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي 2023-2024.