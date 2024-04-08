نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الكرة المصرية السابق: الزمالك أمامه فرصة كبيرة لحصد لقب كأس الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك لم يكن جيدًا في لقاء فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية، مشيرا إلى أن معظم لاعبي الفريق الأبيض بعيدين عن مستواهم، والتغييرات التي شاركت في الشوط الثاني لم تصنع الفارق، وظهرت حالة إجهاد على بعض اللاعبين.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "فيوتشر لم يذهب لمرمى الزمالك سوى بركلة ركنية سكنت الشباك، والفريق الأبيض كسب باسمه وبسوء مستوى منافسه في أرضية الملعب، ولكن أحمد حمدي من العناصر الجيدة، ومحمد شحاتة أيضا أدى بشكل مقبول، لكنه تأهل بمستوى (ضعيف) للغاية، حتى الأهلي لو منافسه سيمبا كان يمتلك مهاجم قوي كان من الممكن أن يتعرض لأي نتيجة غير جيدة".

وأضاف: "فيوتشر يدافع جيدًا لكنه لم يهاجم بالشكل المطلوب، ومعظم لاعبي الزمالك لم يستطيعوا التحكم في مجريات اللقاء والتمريرات كانت خاطئة على أرضية الملعب (المبللة) أكثر من اللازم، والمواجهة المقبلة أمام دريمز الغاني في المتناول، وهي أقرب فرصة للزمالك من أجل الفوز باللقب الافريقي".

وواصل: "فيوتشر لديه عناصر جيدة مثل باسم علي، وزعزع، وأحمد عاطف، لكنهم في النهاية لا يستطيعون مجاراة الزمالك أو التغلب عليه، وأحمد سيد زيزو كان يجري في الملعب بلا فائدة، وأنا مُشفق عليه تمامًا في ظل كواليتي العناصر الموجودة بجواره، عكس عندما يلعب بجوار فرجاني ساسي وبنشرقي وغيرهم من العناصر المميزة".

وأشار إلى أن الأهلي استطاع حسم الصعود بفضل الخبرة وحسم لقاء الذهاب أمام سيمبا، مؤكدا بأن الأداء لم يكن جيدًا، وموديست نجح في صناعة هدف لـ عمرو السولية، ومررها بشكل طبيعي للقادم من الخلف، متمنيًا الدفع بـ كهربا أساسيا أمام إنبي.

وتابع: "الأهلي لديه مواجهات صعبة في الأيام المقبلة (إنبي - زد - الزمالك) والفريق لديه نواقص كثيرة بسبب الإصابات، ثم مواجهة مازيمبي في ملعبه والتي ستكون صعبة للغاية".

وأوضح، أن الزمالك لم يكن محق فيما حدث بسبب إقامة لقاء القمة في السعودية، مشيرا إلى أن جماهير الأهلي شعرت بحب تركي أل الشيخ للنادي، ولذلك قام أحد الجمهور برفع صورته في الملعب.