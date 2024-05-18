نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي أبطال إفريقيا.. نجم الأهلي ومحترف الترجي الأكثر إهدارًا للفرص أمام المرمى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضرب فريق الأهلي المصري، موعدًا تاريخيًا مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخهما.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في العاشرة بتوقيت القاهرة من مساء اليوم السبت على ملعب “حساني العقربي” بتونس.

وتنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 6"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

ويلتقي الفريقانفي مباراة العودة، يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد "القاهرة الدولي".

ويستعرض "دوت الخليج الرياضي" أبرز الأرقام والتحليلات قبل المواجهة المرتقبة بين بطلي مصر وتونس.

كهربا الأكثر إهدارًا للفرص

ويتصدر محمود عبد المنعم كهربا ترتيب اللاعبين في التسديد على المرمى ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث سدد 10 تسديدات على المرمى.

ويأتي خلف كهربا مباشرة يان ساس نجم الترجي برصيد 7 تسديدات.

ويتساوي كهربا مع يان ساس محترف الترجي، كأكثر اللاعبين إهدارًا للفرص المحققة برصيد 5 فرص.