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أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية اليوم الإثنين أن مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، قد قرر استبعاد ثلاثة لاعبين من قائمة المواجهة أمام الوحدة في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

اتحاد جدة يفقد 3 لاعبين قبل مواجهة الوحدة فى كأس السوبر السعودي

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن القائمة المستبعدة تتضمن عبد الله الجدعاني حارس المرمى، وسعد الموسى مدافع الفريق، ومهند الشنقيطي الظهير الأيمن.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار جاء رغم سفر اللاعبين مع الفريق إلى أبو ظبي للمشاركة في المباراة.

وأكدت الصحيفة أن جاياردو قد يخضع الموسى لاختبارات فنية بعد المباراة لتحديد إمكانية مشاركته في النهائي إذا تأهل الفريق.

وأوضحت أن الشنقيطي قد لا يكون جاهزًا للمشاركة بسبب عودته من إصابة عضلية.

تأتي هذه المباراة ضمن بطولة كأس السوبر السعودي 2024 التي تجمع بين الفريقين الفائزين والوصيفين بالدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يلتقي الاتحاد مع الوحدة والهلال أمام النصر.