نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي ريال مدريد ومانشستر سيتي في إطار دوري أبطال أوروبا في ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن مباريات ربع نهائي البطولة للموسم الحالي (2023/24).

تأهل ريال مدريد إلى هذه المرحلة من البطولة بعد فوزه على لايبزيج بنتيجة 2-1 في الجولة السابقة. بينما تأهل مانشستر سيتي بفوزه الكبير على كوبنهاجن بنتيجة 6-2.

موعد الريال والسيتي

وسيواجه الفائز من هذا اللقاء الفائز من مباراة آرسنال وبايرن ميونخ في نصف نهائي البطولة.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

وسيتم بث المباراة على قناة beIN Sports HD 1، وسيقوم عصام الشوالي بالتعليق على أحداث اللقاء.