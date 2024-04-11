انت الأن تتابع خبر مواعيد مباريات اليوم 11 أبريل 2024.. مواجهات في الدوري المصري والسوبر السعودي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - نستعرض معكم في “دوت الخليج”، مواعيد مباريات اليوم الخميس 11 أبريل 2024، حيث تقام عدد من المباريات القوية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.
- أبرز مباريات اليوم ستكون مواجهة نهائي كأس السوبر السعودي في الإمارات، كما ستقام مباريات في الدوري المصري الممتاز ومباريات ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.
نهائي كأس السوبر السعودي
- الهلال : الاتحاد – الساعة 7:30 بتوقيت مصر – قناة SSC HD 1 بتعليق فارس عوض ومدحت شلبي.
ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي
- ليفربول الإنجليزي : أتلانتا الإيطالي – الساعة 9 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 1 بتعليق محمد بركات.
- باير ليفركوزن الألماني: وست هام يونايتد الإنجليزي – الساعة 9 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 2 بتعليق محمد مبروكي.
- ميلان الإيطالي : روما الإيطالي – الساعة 9 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 3 بتعليق حفيظ دراجي.
- بنفيكا البرتغالي : مارسيليا الفرنسي – الساعة 9 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 4 بتعليق نوفل باشي.
ذهاب ربع نهائي المؤتمر الأوروبي
- أولمبياكوس اليوناني: فنار بخشة التركي – الساعة 6:45 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 5 بتعليق أحمد عبده.
- فيكتوريا بلزن التشيكي: فيرونتينا الإيطالي – الساعة 6:45 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 8 بتعليق عادل خلو.
- أستون فيلا الإنجليزي : ليل الفرنسي – الساعة 9 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 5 بتعليق حسن العيدروس.
- كلوب بروج البلجيكي : باوك اليوناني – الساعة 9 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 8 بتعليق مضر اليوسف.
الدوري المصري الممتاز – مؤجلات من الجولة 8
- المصري البورسعيدي : مودرن فيوتشر – الساعة 4 مساء بتوقيت مصر – قناة أون تايم سبورت 1 بتعليق محمد أبو الركب.
- زد : الأهلي – الساعة 7 مساء بتوقيت مصر – قناة أون تايم سبورت 2 بتعليق محمد الكواليني.
- الزمالك : الاتحاد السكندري – الساعة 7 مساء بتوقيت مصر – قناة أون تايم سبورت 1 بتعليق مؤمن حسن.