انت الأن تتابع خبر مواعيد مباريات اليوم 11 أبريل 2024.. مواجهات في الدوري المصري والسوبر السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نستعرض معكم في “دوت الخليج”، مواعيد مباريات اليوم الخميس 11 أبريل 2024، حيث تقام عدد من المباريات القوية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

أبرز مباريات اليوم ستكون مواجهة نهائي كأس السوبر السعودي في الإمارات، كما ستقام مباريات في الدوري المصري الممتاز ومباريات ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

نهائي كأس السوبر السعودي

الهلال : الاتحاد – الساعة 7:30 بتوقيت مصر – قناة SSC HD 1 بتعليق فارس عوض ومدحت شلبي.

ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي

ليفربول الإنجليزي : أتلانتا الإيطالي – الساعة 9 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 1 بتعليق محمد بركات.

باير ليفركوزن الألماني: وست هام يونايتد الإنجليزي – الساعة 9 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 2 بتعليق محمد مبروكي.

ميلان الإيطالي : روما الإيطالي – الساعة 9 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 3 بتعليق حفيظ دراجي.

بنفيكا البرتغالي : مارسيليا الفرنسي – الساعة 9 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 4 بتعليق نوفل باشي.

ذهاب ربع نهائي المؤتمر الأوروبي

أولمبياكوس اليوناني: فنار بخشة التركي – الساعة 6:45 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 5 بتعليق أحمد عبده.

فيكتوريا بلزن التشيكي: فيرونتينا الإيطالي – الساعة 6:45 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 8 بتعليق عادل خلو.

أستون فيلا الإنجليزي : ليل الفرنسي – الساعة 9 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 5 بتعليق حسن العيدروس.

كلوب بروج البلجيكي : باوك اليوناني – الساعة 9 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 8 بتعليق مضر اليوسف.

الدوري المصري الممتاز – مؤجلات من الجولة 8