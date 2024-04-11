الرياضة

مواعيد مباريات اليوم 11 أبريل 2024.. مواجهات في الدوري المصري والسوبر السعودي

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رياض - احمد صلاح - نستعرض معكم في “دوت الخليج”، مواعيد مباريات اليوم الخميس 11 أبريل 2024، حيث تقام عدد من المباريات القوية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

  • أبرز مباريات اليوم ستكون مواجهة نهائي كأس السوبر السعودي في الإمارات، كما ستقام مباريات في الدوري المصري الممتاز ومباريات ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

نهائي كأس السوبر السعودي

  • الهلال : الاتحاد – الساعة 7:30 بتوقيت مصر – قناة SSC HD 1 بتعليق فارس عوض ومدحت شلبي.

ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي

  • ليفربول الإنجليزي : أتلانتا الإيطالي – الساعة 9 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 1 بتعليق محمد بركات.
  • باير ليفركوزن الألماني: وست هام يونايتد الإنجليزي – الساعة 9 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 2 بتعليق محمد مبروكي.
  • ميلان الإيطالي : روما الإيطالي – الساعة 9 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 3 بتعليق حفيظ دراجي.
  • بنفيكا البرتغالي : مارسيليا الفرنسي – الساعة 9 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 4 بتعليق نوفل باشي.

ذهاب ربع نهائي المؤتمر الأوروبي

  • أولمبياكوس اليوناني: فنار بخشة التركي – الساعة 6:45 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 5 بتعليق أحمد عبده.
  • فيكتوريا بلزن التشيكي: فيرونتينا الإيطالي – الساعة 6:45 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 8 بتعليق عادل خلو.
  • أستون فيلا الإنجليزي : ليل الفرنسي – الساعة 9 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 5 بتعليق حسن العيدروس.
  • كلوب بروج البلجيكي : باوك اليوناني – الساعة 9 مساء بتوقيت مصر – قناة beIN sports 8 بتعليق مضر اليوسف.

الدوري المصري الممتاز – مؤجلات من الجولة 8

  • المصري البورسعيدي : مودرن فيوتشر – الساعة 4 مساء بتوقيت مصر – قناة أون تايم سبورت 1 بتعليق محمد أبو الركب.
  • زد : – الساعة 7 مساء بتوقيت مصر – قناة أون تايم سبورت 2 بتعليق محمد الكواليني.
  • الزمالك : الاتحاد السكندري – الساعة 7 مساء بتوقيت مصر – قناة أون تايم سبورت 1 بتعليق مؤمن حسن.
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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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