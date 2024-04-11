عاجل.. مالكوم يقود تشكيل الهلال أمام الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال، تشكيل فريقه الأساسي أمام الاتحاد في مباراة نهائي بطولة كأس السوبر السعودي، والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس.

يحتضن ملعب “محمد بن زايد” بالعاصمة الإماراتية، أبو ظبي، مباراة نهائي السوبر بين الهلال والاتحاد مساء اليوم الخميس حيث تنطلق ضربة البداية عند تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة ونصف بتوقيت مكة.

تشكيل الهلال الرسمي أمام الاتحاد

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - كوليبالي- علي البليهي - سعود عبدالحميد

خط الوسط: روبن نيفيز - ميلينكو سافيتش - مالكوم

خط الهجوم: سالم الدوسري، صالح الشهري، ميشيل ديلجادو

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد العويس - محمد البريك - حسان تمبكتي - ياسر الشهراني - محمد كانو - محمد القحطاني - عبدالله الحمدان - سلمان الفرج - ناصر الدوسري.

ويسعى فريق الهلال لتحقيق الفوز وحصد اللقب الغائب منذ ثلاث مواسم، من أجل الانفراد بالصدارة في تحقيق اللقب، والذي سبق له الزعيم وحققه لثلاث مرات فقط في ثوبه الجديد والذي تم تطبيقه منذ موسم 2013.