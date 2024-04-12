عاجل.. بشرة سارة لمانشستر سيتي قبل نزال ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - قبل مواجهة ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، تلقى بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بعض الأنباء الجيدة.

بشرة سارة لمانشستر سيتي قبل نزال ريال مدريد

وفي الذهاب، تعادل الميرنجي (3-3) مع السيتيزينز على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وبحسب صحيفة "أس" الإسبانية، يُمكن لجوارديولا استعادة كيفين دي بروين، الذي غاب عن المباراة السابقة بسبب مشاكل في المعدة.

وأكدت الصحيفة أنه إذا لم يحدث أي انتكاسة لدي بروين في مباراة لوتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، فسيكون جاهزًا لمواجهة ريال مدريد على ملعب الاتحاد.

كما ستكون جاهزة أيضًا ثنائي الفريق فيل فودين وكايل ووكر للمشاركة في اللقاء، في حين يواجه ناثان آكي صعوبة في اللحاق بالمباراة القادمة.