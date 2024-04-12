نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي يحسم موقفه النهائي من الرحيل عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة الشائعات التي تحدثت عن إمكانية تغيير رأيه والبقاء في النادي في الموسم المقبل وذلك بعد أن أعلن بالفعل استقالته.



وزعمت تقارير صحفية أن خوان لابورتا رئيس برشلونة وأعضاء آخرين في مجلس الإدارة يبذلون قصارى جهدهم لإقناع تشافي بالبقاء.



وعما إذا كان موقفه قد تغير بعد الفوز المهم على باريس سان جيرمان خاصة أنه قال من قبل بأن السبب في قرار رحيله هو أنه لم يعد يستمتع بالعمل، قال تشافي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة برشلونة أمام قادش: "في أحيان كثيرة نعم ولكن مع قراري أصبح هناك مزيد من الهدوء داخل الفريق ولكن أعتقد أن هذا القرار كان صحيحًا ولهذا السبب نحن في ما نحن عليه الآن، لولا ذلك لكان الأمر أكثر صعوبة".



وعما إذا تغير الكثير بعد الإعلان عن قراره فيما يتعلق بإدارة المباريات ودراسة المنافسين، قال تشافي:"لقد دخل الفريق في ديناميكية إيجابية للغاية، علينا الاستفادة من ذلك ومحاولة الفوز غدًا والثلاثاء والكلاسيكو مهما حدث".



وعما إذا كان سيُغير قرار رحيله، اختتم تشافيتصريحاته قائلًا: "لقد قلت ذلك بالفعل مرات عديدة، لم يتغير شئ، لا يزال لديك الوقت لتسألني سؤالًا آخر، ليست هناك حاجة لسؤالي عن ذلك في كل مؤتمر صحفي، لم يتغير شئ، قراري لن يتغير".