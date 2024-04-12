نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب اختيار إبراهيم نور الدين لإدارة قمة الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم معلومات تشير إلى استقرار بنسبة تفوق الـ90% على تكليف الحكم إبراهيم نور الدين بإدارة مباراة الأهلي والزمالك، المُقررة يوم الاثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة دوري Nile.

سبب اختيار إبراهيم نور الدين

وأفاد المصدر بأن اللجنة قد أكّدت لإبراهيم نور الدين، برفقة سامي هلهل وهاني عبد الفتاح، أنهم الطاقم الأقرب لإدارة هذه المواجهة الحاسمة، وأن الاستقرار يسود اللجنة حتى اللحظة في اتخاذ هذا القرار.

وبين المصدر أن اختيار إبراهيم نور الدين جاء تقديرًا لجهوده كحكم، خاصة بعد إعلانه اعتزاله في نهاية الموسم الحالي، حيث سيتم تكريمه من خلال تكليفه بإدارة هذه المباراة الكبرى بين الأهلي والزمالك.

وفي سياق متصل، أشار الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن طاقم التحكيم المتوقع لهذه المواجهة سيضم إلى جانب إبراهيم نور الدين كل من سامي هلهل وهاني عبد الفتاح.

وفيما يتعلق بمباراة المنتخب المصري لكرة الصالات، فمن المقرر أن يلتقي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية مع نظيره الناميبي، في لقاء يحتضنه صالة المجموع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً.