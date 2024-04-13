تشواميني ينقذ ريال مدريد من فخ مايوركا قبل صدام مانشستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن فريق ريال مدريد من تحقيق فوز ضيق على فريق ريال مايوركا في إطار الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

تشواميني ينقذ ريال مدريد من فخ مايوركا

بعد نهاية شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، تمكن أوريلين تشواميني من تسجيل هدف الفوز لريال مدريد في الدقيقة 48 من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

في الدقيقة 63، قام المدرب كارلو أنشيلوتي بإجراء تغييرات في التشكيلة بإخراج إبراهيم دياز وجود بيلينجهام وإشراك فينيسيوس جونيور وكامافينجا. وفي الدقيقة 86، قام أنشيلوتي بتبديل لوكا مودريتش بداني كارفاخال، وفي الدقيقة 90 جلب ميليتاو بدلًا من فاسكيز.

بهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما توقف رصيد ريال مايوركا عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر.

يأتي هذا الفوز لريال مدريد قبل مباراته المرتقبة أمام مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. ومن المقرر أن تجرى المباراة على ملعب "الاتحاد" يوم الأربعاء المقبل، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 3-3 على ملعب "سانتياجو برنابيو".