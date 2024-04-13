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أحمد جودة - القاهرة - دون تقطيع Barcelona يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وقاد في الدوري الإسباني

جارية (0-0) دون تقطيع Barcelona يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وقاد في الدوري الإسباني، تتجه أعين وعشاق ومحبي كرة القدم الإسبانية نحو مباراة برشلونة ضد قادش التي تنطلق مساء اليوم السبت ضمن منافسات الليجا.

دون تقطيع Barcelona يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وقاد في الدوري الإسباني

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مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مساء اليوم السبت نظيره قادش، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني 2023-2024.

ويأتي ذلك اللقاء بين برشلونة وقادش إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الليجا، موسم 2023/24، ويحتض ملعب ستاد "رامون دي كارانزا".

يذكر أن كانت مباراة برشلونة وقادش في الدور الأول من الموسم الحالي قد انتهت بفوز برشلونة بهدفين دون رد، على أرضية ملعب "مونتجويك".

تشكيل برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: فورت، كوبارسي، كريستنسن، ألونسو.

خط الوسط: روبيرتو، روميو، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: فيران توريس، فيتور روكي، جواو فيليكس.

البدلاء:

أراوخو، بيدري، رافينها، إينياكي بينيا، دي يونج، جوندوجان، كوندي، أسترالاجا، لامين يامال، كايسادو، جويو، ميكا فاي.

تشكيل برشلونة

ترتيب برشلونة وقادش في الدوري الإسباني

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 67 نقطة في وصافة ترتيب الدوري الاسباني خلف ريال مدريد المتصدر، بينما يتواجد قادش في المركز الثامن عشر من الدوري برصيد 25 نقطة.

يدخل برشلونة تلك المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد حالة انتشاء عقب الفوز بصعوبة ضد باريس سان جيرمان بنتيجة 3-2، يوم الأربعاء الماضي.

جاء فوز برشلونة ضد الفريق الفرنسي في عقل داره، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

موعد مباراة برشلونة وقادش اليوم في الدوري الإسباني

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث المباراة بين برشلونة وقادش في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وقادش اليوم في الدوري الإسباني

تُذاع أحداث مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني اليوم عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد عبر قناة beIN Sports HD 1، على أن يتولي حسن العيدروس مهمة التعليق على أحداث المباراة اليوم.