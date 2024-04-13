نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصراع نحو اللقب.. تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة كريستال بالاس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024.

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس

يلتقى الريدز مع ضيفه كريستال بالاس، غدًا، الأحد الموافق 14 أبريل 2024 على ملعب "آنفيلد" معقل ليفربول، ضمن منافسات الجولة الـ33 من البريميرليج، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة بتوقيت فلسطين والقاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس

في حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – تسيميكاس.

خط الوسط: واتارو إيندو – أليكسيس ماك أليستر – دومنيك سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح – لويس دياز – داروين نونيز

يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 71 وهو نفس رصيد آرسنال المتصدر إلا أن الجانرز يتفوق بفارق الأهداف عن الريدز.