نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ميلان أمام ساسولو في الدوري الإيطالي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة ساسولو، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي 2024.

موعد مباراة ميلان ضد ساسولو

يلتقى الروسونيري مع مضيفه ساسولو، غدًا، الأحد الموافق 14 أبريل 2024 على ملعب "مابي" ضمن منافسات الجولة الـ32 من الكالتشيو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل ميلان المتوقع أمام ساسولو

حراسة المرمي: سبورتيلو

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – توموري – كايير – فلورينزي

خط الوسط: راينديرز – ياسين عدلي – لوفتس تشيك

خط الهجوم: أوكافور – يوفيتش - تشاكويزي

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 68 نقطة، فيما يتواجد ساسولو في المرتبة التاسعة عشر برصيد 21 نقطة.