نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقصية جواو فيليكس تنقذ برشلونة من فخ قادش قبل مواجهتي باريس والكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق برشلونة فوزًا بارزًا على نظيره قادش في مباراة مهمة ضمن جولة 31 من الدوري الإسباني، التي أُقيمت على أرضية ملعب تويفو ميرانديلا.

أحداث مباراة برشلونة وقادش

شهدت تشكيلة برشلونة تغييرات كبيرة، حيث بُقي العديد من اللاعبين الأساسيين على دكة البدلاء، واستُخدمت بدائلهم لتقديم أداء مميز وتوفير الراحة قبل مواجهة باريس سان جيرمان.

انتهت المباراة بفوز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وكانت المواجهة متكررة بين الفريقين بعد أيام في إياب دور الثمانية من دوري الأبطال.

في الشوط الأول، كان برشلونة يبحث عن هدف التقدم، وتمكن جواو فيليكس من تحقيق ذلك بتسجيل هدف رائع من تسديدة مقصية بعد ركنية في الدقيقة 37.

في الشوط الثاني، ظل برشلونة يواجه ضغطًا متزايدًا من قادش، لكن بعد إجراء التغييرات اللازمة من قبل المدرب، بدأ الفريق يظهر بأداء أفضل ويهاجم بشكل أكثر توازنًا.

تميز حارس المرمى مارك أندريه تير شتيجن بتصدياته المميزة، في حين واصل لاعبو قادش محاولاتهم لإدراك التعادل ولكن دون جدوى.

انتهت المباراة بتقدم برشلونة وحصوله على ثلاث نقاط هامة، مما رفع رصيده إلى 70 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما توقف رصيد قادش عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر.