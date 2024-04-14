عاجل.. أول تعليق من إبراهيم نور الدين بعد تعيينه حكمًا لقمة الأهلي والزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - إبراهيم نور الدين، الحكم الدولي، أدلى بتعليقه الأول بشأن تعيينه لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، والتي ستُقام في السابعة مساءً بعد غد الاثنين، ضمن مباريات الجولة العاشرة المؤجلة من دوري نايل.

أول تعليق من إبراهيم نور الدين بعد تعيينه حكمًا للقمة

نشر إبراهيم نور الدين تعليقه عبر حسابه على فيسبوك، حيث قام بمشاركة صورة لبيان صادر عن اتحاد الكرة يُعلن فيه تشكيل طاقم التحكيم لمباراة القمة، وعلق عليها قائلًا: "الله المستعان".

وأعلن الاتحاد تعيين إبراهيم نور الدين كحكم رئيسي لمباراة الأهلي والزمالك، وسيكون له الدعم من الحكام التاليين:

حكم مساعد أول: سامي هلهل.

حكم مساعد ثان: هاني عبد الفتاح.

حكم رابع: أحمد الغندور.

حكم الفيديو: محمد عادل.

مساعد حكم الفيديو: عاطف حسين.

مساعد حكم الفيديو الثاني: محمود أبو الرجال.