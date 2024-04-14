بسبب سوء نتائج مانشستر يونايتد.. تين هاج يغادر المؤتمر الصحفي

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أحمد جودة - القاهرة - تسبب أحد الصحفيين الحاضرين في المؤتمر الصحفي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عقب مباراة الشياطين الحمر ضد بورنموث في مغادرة تين هاج مدرب الفريق.

يعاني نادي مانشستر يونايتد مؤخراً من سلسلة سلبية وسوء نتائج دفع الجماهير لانتقادات شديدة ضد اللاعبين والجهاز الفني للفريق.

تين هاج يغادر المؤتمر الصحفي لمباراة مان يونايتد ضد بورنموث

غادر إريك تين هاج المؤتمر الصحفي بسبب أحد الأسئلة التي تم طرحها عليه من قبل أحد الصحفيين، بعد تراجع مانشستر يونايتد إلى المركز السابع في جدول الترتيب الدوري الأنجليزي.

تساءل الصحفي عن إنهاء مانشستر يونايتد للموسم الحالي وهو تحت المركز السابع، مشيراً أنه سيكون الأسوأ في تاريخ النادي البريميرليج.

الأمر الذي دفع المدرب لمغادرة قاعة المؤتمر قائلا: "لن أعلق، هذا السؤال ليس مهما في هذه اللحظة".

وتعادل نادي مانشستر يونايتد مع نظيره بورنموث بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مساء السبت.

