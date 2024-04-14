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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث اللاعب الأمريكي سيرجينيو ديست نجم نادي برشلونة الإسباني والمعار إلى نادي ايندهوفن الهولندي عن موقفه من العودة إلى البارسا مرة أخرى بعد إنتهاء إعارته.

ديست يكشف موقفه من العودة لبرشلونة مرة أخرى

وأكد ديست في تصريحات صحفية له نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:" إيندهوفن يشعر بالسعادة بسبب مستواي الفني مع الفريق، كذلك أستمتع جدًا بتواجدي هنا".

وعن عودته إلى برشلونة تابع:" لا، أريد الاستمرار في تطوير أدائي، لأنني سأكون في أفضل حال بأي مكان يمكنني اللعب فيه والنمو".

ويمتلك النجم الأمريكي سيرجينيو ديست عقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة حتى صيف عام 2025 ويمتلك نادي ايندهوفن بند بأحقية الشراء.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة من الانتصار أمام فريق قادش بهدف نظيف في الجولة الحادية والثلاثين عمر بطولة الدوري الإسباني أمس السبت.