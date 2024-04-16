أنشيلوتي يطيح بنجم ريال مدريد خارج أسوار سانتياجو برنابيو

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني وافق على رحيل أحد نجوم المرينجي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ناتشو خارج ريال مدريد

ووفقًا لموقع "ديفنسا سنترال" الإسباني فإن أنشيلوتي لا يمانع من رحيل ناتشو فيرنانديز مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي.

وأوضح الموقع الإسباني أن مدرب الفريق الملكي يري بأن ناتشو لا يعد من الأوراق الأساسية في خط الدفاع، خاصة بعد عودة ميليتاو من الإصابة بالإضافة إلى عدم اعتماد أنشيلوتي على ناتشو بشكل أساسي حيث يفضل مشاركة تشواميني في قلب الدفاع بجانب روديجر.

وأشار الموقع أن رحيل ناتشو بات أمر حتمي حتي بالنسبة للاعب الذي يري بأن بالتعاقد مع يورو ليني مدافع ليل الفرنسي وعودة ميليتاو الكاملة بالإضافة إلى وجود ديفيد ألابا لن يكون له مكان في ريال مدريد.

