نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-4-2024 حول العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقام مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر إبريل الجاري، مواجهات من العيار الثقيل، سواء في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أو بطولة دوري أبطال آسيا، في الدور نصف النهائي.

مواعيد مباريات اليوم في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

برشلونة ضد باريس سان جيرمان، التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة BeIN sports 1HD.

بوروسيا دورتموند ضد أتليتكو مدريد، التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN Sports 2HD.

مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا

العين الإماراتي ضد الهلال السعودي، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة على قناة SSC 1HD، وbeIN Sports AFC.

موعد مباريات دوري يلو السعودي

الخلود ضد أحد؛ السادسة والخمس مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، على قناة السعودية الرياضية.

طن ضد العدالة، السادسة والخمس مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، على قناة السعودية الرياضية.

ادسية ضد جدة، الساعة الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة السعودية الرياضية.