نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية مشاهدة مباراة الهلال ضد العين اليوم الثلاثاء في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مع نظيره فريق العين الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء في نصف نهائي دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

وتقام أحداث مباراة الهلال أمام نظيره فريق العين الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا على ستاد هزاع بن زايد.

وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل أحداث مباراة الهلال أمام نظيره فريق العين الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء في دوري أبطال آسيا عبر شبكة قنوات SSC السعودية وإليكم تردد هذه القناة:-

تردد قناة SSC على نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد:.12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.