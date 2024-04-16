نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوسري في الهجوم.. تشكيل الهلال المتوقع ضد العين في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر خورخي خيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة العين مساء اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 على ملعب "هزاع بن زايد" في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال ضد العين في دوري أبطال آسيا

تبدأ أحداث مباراة الهلال والعين اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة العين في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، حسان تمبكتي.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش، ميشائيل ديلجادو.

خط الهجومي: صالح الشهري، مالكوم، سالم الدوسري.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد العين في دوري أبطال آسيا

تذاع مباراة الهلال ضد العين، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تذاع أيضًا على قنوات أبوظبي الرياضية وبي إن سبورتس القطرية.