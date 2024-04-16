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أحمد جودة - القاهرة - تحدث بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن حقيقة خوفه من ريال مدريد الإسباني مثلما يتردد على أفواه الصحفيين قبل اللقاء المنتظر.

حقيقة خوف جوارديولا من ريال مدريد قبل اللقاء المنتظر

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد أمام نظيره مانشستر سيتي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا مساء غدا الأربعاء في التاسعة مساء.

وأكد بيب جوارديولا عند سؤاله على خشيته من ريال مدريد أكثر من الأندية الأخرى قائلا:" لا، أنا أحترمهم كثيرًا ولكني لست خائفًا منهم".

ويأمل فريق مانشستر سيتي في حسم بطاقة تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عندما يلتقي مع نظيره ريال مدريد مساء غدا الأربعاء على ملعب الاتحاد.

ويذكر أن مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريق ريال مدريد ومانشستر سيتي الإنجليزي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة.

