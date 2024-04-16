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أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، علي اصطحاب نجم الفريق المصاب، خلال مواجهة مازيمبي الكونغولي، في دوري أبطال إفريقيا.

قرار عاجل من مارسيل كولر بعد مباراة الزمالك

وينوي الجهاز الفني، اصطحاب مروان عطية لاعب الفريق في رحلة الكونغو غدٍ الأربعاء، استعدادًا لمواجهة مازيمبي السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وكان الجهاز الفني، فضل استبعاد مروان عطية من مباراة الزمالك أمس من أجل تجهيزه لرحلة الكونغو لمواجهة مازيمبي، بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة نادي زد، بالدوري.

من ناحية أخرى، كلف مجلس إدارة النادي، الدكتور محمد شوقى عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق فى الكونغو لخوض مباراة مازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا يوم 20 أبريل الجارى.

ويسافر الأهلى إلى الكونغو فى الثانية ظهر غد الأربعاء على متن طائرة خاصة، وتم تكليف الدكتور محمد شوقى برئاسة البعثة، لخوض المباراة المرتقبة.

وكان الفريق تلقى هزيمة أمام نادي الزمالك الغريم التقليدي، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

