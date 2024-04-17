شاهد.. نجم بتروجت يُقبل قدم والدته بعد الصعود للدوري الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت مواجهة بتروجيت أمام فريق نادي راية واحدة من الوقائع التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع خلال الساعات القليلة الماضية.

نجم بتروجت يُقبل قدم والدته بعد الصعود للدوري الممتاز

البداية كانت بتحقيق فريق نادي بتروجيت الفوز على راية بثلاثية مقابل لا شيء في الموقعة التي استضافتها ارضية ملعب إستاد بتروسبورت لحساب لقاءات الجولة السادسة من مرحلة الصعود لبطولة دوري المحترفين.

بعدها قام اللاعب هادي رياض نجم نادي بتروجيت بتقبيل قدم والدته وذلك بعد نجاح فريقه في الصعود للدوري المصري الممتاز الموسم القادم.

بهذا الفوز رفع فريق نادي بتروجيت بقياده مديره الفني السيد عيد رصيده للنقطة السابعة والخمسين في المركز الأول ليحسم بالفعل تأهله للدوري بينما جعلت الخسارة فريق نادي راية يتوقف رصيده عند النقطة الخامسة والثلاثين.