انت الأن تتابع خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا .. تعرف على المعلق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتوجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024، صوب ملعب الاتحاد، حيث القمة النارية التي تجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي مع نظيره ريال مدريد في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في نستختها الحالية 2023-2024.

وانتهت مباراة الذهاب بين مانشستر سيتي وريال مدريد والتي أقيمت الأسبوع الماضي بإسبانيا بالتعادل الإيجابي بعد أحرز كل فريق ثلاثة أهداف في شباك الأخر، ولكن تبقي أمال لاعبو السيتي مرتفعة لاسيما وأن المباراة تقام على ملعبهم.

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مسءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا