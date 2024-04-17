نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فخورا كوني باريسيا".. تعليق مثير من كيليان مبابي عقب الإطاحة ببرشلونة من دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في إقصاء نظيره برشلونة الإسباني، من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز خارج ملعبه برباعية مقابل هدف واحد، ليحجز مقعدا في نصف نهائي البطولة.

- مبابي يتحدث عن إقصاء برشلونة

واكد مبابي في تصريحات له:" علينا أن نتحلى بالهدوء في الخطوة القادمة، أشعر بالفخر دائما في تواجدي داخل باريس، واللحظات السعيدة أو السيئة لا تؤثر على كبريائي".

وتابع:" سنبذل كل ما في وسعنا للوصول إلى المباراة النهائية في ملعب ويمبلي، والتأكيد أحلم بحصد دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان".

وواصل:" نحن فريق قوي وعظيم ونقدم كرة جماعية مميزة وهدف الجميع هو الوصول للمباراة النهائية خاصة بعد الإطاحة بفريق عملاق مثل برشلونة".

وأختتم:" الفوز اليوم ليس سبب فخري أنا دائما أفتخر بكوني لاعب في باريس سان جيرمان، وسعادة اليوم تكمن في تحقيق وعدنا والصعود من داخل برشلونة".

