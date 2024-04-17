انت الأن تتابع خبر المنتخب الأولمبي يلتقي نظيره القطري .. الخميس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يلتقي المنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم نظيره القطري عند الساعة السادسة والنصف من مساء الخميس على ستاد حمد بن جاسم في العاصمة القطرية الدوحة.

وتأتي هذه المباراة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس آسيا التي تستضيفها قطر.

وتعادل المنتخب الأولمبي في الجولة الأولى مع استراليا بدون أهداف فيما فاز منتخب قطر على اندونيسيا.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المركز الثلاثة الأولى في البطولة، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق العالمي بمواجهة غينيا رابع أفريقيا، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في الدورة الأولمبية .