الرياضة

جوميز يتفادى إرهاق اللاعبين قبل مواجهة دريمز الغاني في الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - اكتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في الأخيرة في الدوري بخوض تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.


وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز الاكتفاء بخوض الأساسيين لتدريبات استشفائية، وعدم المشاركة في الفقرة الفنية أو التقسيمة خوفا من تعرضهم للإجهاد.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.


ومن المقرر تقام مباراة العودة  يوم الأحد 28 أبريل في تمام الساعة الرابعة بتوقيت غانا السادسة بتوقيت مصر باستاد بابا يارا في كوماسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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