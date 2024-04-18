نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الأوروبي.. ليفربول عينه على "الريمونتادا" أمام أتالانتا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

يسعى فريق ليفربول الإنجليزي إلى التأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، اليوم الخميس، ولكن يواجه مهمة في غاية الصعوبة أمام أتالانتا الفائز في مباراة الذهاب 3-0، عندما يلتقي الفريقين ضمن منافسات إياب ربع النهائي.

يدخل أتالانتا المباراة بحثًا عن تأكيد التفوق أمام منافسه ليفربول، بعد الفوز في مباراة الذهاب 3-0 على ملعب أنفيلد، بينما يأمل ليفربول بقيادة الألماني يورغن كلوب في تحقيق انتصار ساحق على منافسه بملعبه وأمام جماهيره لاستعادة الهيبة المفقودة، وتكرار الخماسية النظيفة التي سبق وأن حققها على نفس الملعب قبل أعوام في دوري أبطال أوروبا عندما التقيا في دور المجموعات.



ويعول المدير الفني لفريق ليفربول، الألماني يورغن كلوب، على قدرات نجمه الدولي محمد صلاح في مباراة اليوم في تحقيق الهدف الأكبر من اللقاء، وتحقيق الفوز قبل مواجهة العودة المنتظرة.

وتاريخيًا التقى فريقا ليفربول ضد أتالانتا في 3 مباريات قبل مباراة اليوم، انتهت الأولى بفوز "الريدز" 509 في إيطاليا، قبل أن يتلقى الهزيمة بهدفين في أنفيلد، بينما انتهت المباراة الماضية لصالح الفريق الإيطالي بثلاثية نظيفة.