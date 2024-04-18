عاجل...غياب حسين الشحات بدء محاكمة لاعب الأهلي في قضية التعدي على الشيبي

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أحمد جودة - القاهرة - تغيب اللاعب حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، عن جلسة محاكمته في قضية التعدي على لاعب نادي بيراميدز المغربي محمد الشيبي، فيما حضر دفاع الشحات، ومحامي لاعب بيراميدز جلسة اليوم.

وبدأت محكمة مدينة نصر، منذ قليل، أولي جلسات محاكمة اللاعب نادي الاهلي حسين الشحات في قضية المعروفة اعلاميا بالتعدي على اللاعب المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز اثناء مباره جمعت بين فريقيهما في الدوري العام.



تفاصيل قضية حسين الشحات

وفي وقت سابق حدّدت محكمة جنح مدينة نصر في القاهرة، اليوم الخميس، جلسة 18 إبريل المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة لاعب الأهلي حسين الشحات، في اتهامه بالتعدي على لاعب نادى بيراميذر محمد الشيبي- المغربي الجنسية، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما باستاد الدفاع الجوي.



وورد بتحريات الشرطة أنه في 23 يوليو الماضى بـ استاد الدفاع الجوى في القاهرة أثناء إقامة مباراة لكرة القدم جمعت فريقى بيراميذر والأهلى في بطولة الدورى الممتاز اعتدى حسين الشحات على اللاعب محمد الشيبى وشتمه بالأم أمام ملايين المشاهدين.

وفى بلاغ «الشيبي»، اتهم حسين الشحات لاعب الأهلى بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

وفي وقت سابق،وقد نشرت أقوال محمد الشيبي، لاعب نادى بيراميدز، في تحقيقات النيابة العامة، إذ قال إن «الشحات» قبل المباراة التي جمعت فريقهما باستاد الدفاع الجوى هدده في مباراة بدولة الإمارات بقوله: «هكسرلك رجلك».

تصريحات دفاع الشيبي والشحات



وفي وقت سابق قال محامى «الشيبى»، إن الواقعة لا تخص سوى موكله، وليس لـ«بيراميدز» علاقة بها، موضحًا أنه حين أصدر «الشحات» بيانًا للاعتذار عما بدر منه تجاه موكلى وجهه إلى جماهير النادى الأهلى والمغاربة من دون ذكر اسم المعتدى عليه وبالتالى فهو لم يعتذر له.

في المقابل، قال محامي لاعب الأهلى، إنه بصدد التقدم بتظلم أمام محكمة استنئاف القاهرة، بعد قرار إحالة «الشحات» للمحاكمة، وأن موكله لم يعلن بالقرار سوى بعد نشره على المواقع الإخبارية ولسان محامى «الشيبى».