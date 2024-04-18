نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة الأهلي ترفض طلب كولر برحيل موديست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أحمد شوبير اليوم أنه هناك مفاجأة مهمة بخصوص مصير اللاعب الفرنسي أنتوني موديست مع النادي الأهلي، خاصة بعدما كانت هناك شائعات حول رحيله بسبب تراجع أدائه منذ انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

إدارة الأهلي ترفض رحيل موديست

وأشار شوبير في تصريحاته على راديو أون سبورت إف إم إلى أن مدرب الفريق مارسيل كولر قد طلب رحيل موديست، لكن إدارة النادي رفضت الطلب، حيث أبدى السويسري رغبته في تعويض مركز الهجوم بلاعب أجنبي آخر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأضاف شوبير: "أوضحت إدارة النادي الأهلي ردها على طلب المدرب كولر بأنها ستنظر في الأمر وتأخذ بعين الاعتبار بند المشاركة في عقده، حيث يشير البند إلى أنه في حال وصوله لنسبة 75% من مشاركته في المباريات، سيتم تجديد عقده تلقائيًا، لكن حتى الآن لم يحقق سوى 38% من المشاركة ولم يسجل سوى 20 هدفًا."

وأكد الحارس السابق للفريق: "موديست لن يستمر مع الأهلي في الفترة المقبلة، ومن المحتمل أن يغادر النادي قريبًا، وستتضح الأمور خلال الأيام القادمة."